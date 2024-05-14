بينها تسهيل الحصول على القروض.. 12 ميزة لكارت الفلاح الذكي تعرف عليها



كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأيام الماضية عن الانتهاء من تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي في 27 محافظة والتي كان آخرها محافظة شمال سيناء وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفترية.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز مميزات كارت الفلاح الذكي:

1- القضاء على الفساد في منظومة التوزيع.

2- تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعي وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل الأراضي.

3- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية.

4- تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدي على الأرض الزراعية

5- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة).

6- القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين ووصول الدعم للمستحقين.

7- تسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك.

8- التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.

9- تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأي محافظة.

10- القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.

11- بناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.

12- توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضي الزراعية.