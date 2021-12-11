وظائف الكهرباء.. إعلان جديد وهذه تفاصيل وشروط وموعد التقديم

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة من الدرجة "العالية - مدير عام" للعمل بالقطاعات التابعة لديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها وفقا للشروط العامة للإعلان رقم 9 لسنة 2021.

شروط التقدم لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء

- الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي من الإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ويرفق بالطلب المستندات التالية:

1- النموذج على أن يستوفي البيانات وينسخ على الكمبيوتر.

2- بيان الحالة الوظيفية للمتقدم.

3- صورة تحقيق البطاقة الشخصية "الرقم القومي".

4- عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة.

5- لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

موعد انتهاء التقديم

يشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للتعيين لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة من أصل و12 صورة منسوخة على الحاسب الآلي وذلك في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الإعلان الذي يبدأ في 6 من الشهر الجاري حتى 26 من الشهر الجاري.

وإذا كان المتقدم من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرفق موافقة مبدئية من جهه عمله على النقل في حالة الترشح للتعيين بالشركة.

موعد المقابلات الشخصية

قالت الشركة إنه سيتم يتم إخطار المتقدمين لشغل هذه الوظائف بموعد إجراء المقابلة الشخصية.

الوظائف المطلوبة للديوان العام

- رئيس قطاع مشروعات نظم الوقاية والاتصالات بقطاعات المشروعات المركزية.

- رئيس قطاع الشؤون الفنية بقطاعات التشغيل.

- مدير عام الإدارة العامة للجودة والمحولات بقطاع الجودة.

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتحليل المالي ودراسة الجدوي والموازنة بقطاع التخطيط المالي.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

- مدير عام الإدارة المركزية للمراقبة المالية والإدارية لوسائل النقل بالديوان العام والمناطق بقطاعات الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والتدريب.

- مدير عام الإدارة العامة لتصميمات الخطوط والكابلات بقطاع التصميمات بقطاعات الدراسات.

- مدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والأجهزة اللاسلكية والسنترالات والأحداث الطرفية بقطاع الاتصالات بقطاعات الاتصالات والمحاسبة والوقاية

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المحطات والشبكات بقطاع الشؤون الفنية بقطاعات التشغيل

وظائف كهرباء القاهرة

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بقطاع المشروعات.

- مدير عام الأعمال المدنية بقطاع المشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات الجهد العالي بقطاع شبكات الجهد العالي للقطاع الجنوبي.

- مدير عام الإدارة العامة للاتصالات بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.​