وزير الري يبحث مشروعات إحلال وتأهيل منشآت الري وتطوير القناطر

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، لاستعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد 1046 كم خلف خزان أسوان من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، فقد تم الانتهاء من إنشاء قناطر زفتى عام 1903 وتتكون من 50 فتحة بعرض 5 أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض 12 مترا بالإضافة لهويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض 17 مترا، وطريق أعلى القنطرة بعرض 9 أمتار بخلاف رصيفين بعرض 3 أمتار، و2 ونش عربة علوي لرفع بوابات القنطرة.

وقد سبق عمل دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب استشاري فرنسي أظهرت كفاءة منشآت القناطر مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان استقرارها وإطالة العمر الافتراضي لها وتحسين كفاءة تشغيلها، وتشمل المرحلة الأولى تدعيم الفرش وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى، والمرحلة الثانية لتدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وقنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

وقد تم نهو المرحلة الأولى لأعمال التدعيم والتأهيل عام 2019 من خلال عمل جسات للكشف على فرش القناطر والذي تم التأكد من سلامته، وتم تجفيف 25 فتحة من فتحات القناطر وتدعيم البغال ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات 25 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى وإعادة تأهيل المباني وصيانة البوابات وونش تشغيلهم.

ويجرى العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية والتي تهدف لاستكمال تدعيم قناطر زفتى بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضي لها من خلال صيانة الفرش وإصلاح وترميم واستكمال أحجار الهدار خلف قناطر زفتى وتدعيم البغال ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية وكتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ويُعد أحد المشروعات المهة في مجال تأهيل منشآت الري الكبرى حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع وفتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ 18 مايو 2021، والانتهاء من أعمال البت الفني ونهو التفاوض مع الشركة المسند إليها الأعمال، وجاري التجهيز لتوقيع عقد العملية لبدء التنفيذ المخطط له في شهر يناير المقبل.

وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات 7 ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام حوالي 1.6 مليون فدان في 5 محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

جدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة سنوية تصل إلى حوالي 65 مليون جنيه مثل عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

كما يُجرى حاليا تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها لتتحمل مرور المركبات التي تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.

وفي إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يقوم القطاع أيضا بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم افتتاحه في شهر مايو الماضي، فضلا عن تنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.500 وتأهيل 3 أهوسة بذات المسافة وهي: فم ترعة الإسماعيلية الجديد، سرياقوس، والمنير، إلى جانب تنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.