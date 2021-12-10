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هاني الناظر: لا ينصح بتناول السمك والبيض لهؤلاء المرضى في الشتاء

08:14 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
هاني الناظر: لا ينصح بتناول السمك والبيض لهؤلاء المرضى في الشتاء

الدكتور هاني الناظر

(مصراوي):

علق الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، على زيادة تأثير بعض الأطعمة في نزلات البرد في أيام الشتاء بصفة عامة.

وقال الناظر عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تصحيح مهم.. بمناسبة نزلات البرد التي قد تصيب البعض هذه الأيام وفي أيام الشتاء بصفة عامة، وما يشاع من أن أكل السمك والبيض وتناول اللبن يزيد حدة المرض ويمثل خطورة على صحة المريض، أذكر حضراتكم أن هذا كلام غير صحيح وليس له أساس علمي إطلاقًا".

وأضاف الناظر: "لا يوجد أي علاقة بين تناول تلك المواد الغذائية ونزلات البرد ولا خوف من أي منها على هؤلاء المرضى، ومن ناحية أخرى فإن مرضى الحساسية هم الفئات الذين ينصح لهم فعلًا بعدم تناول تلك المواد، لأنها تزيد من حدة أعراض الحساسية".

هاني الناظر الأمراض الجلدية المركز القومي للبحوث الشتاء السمك البيض

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