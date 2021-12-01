مجهدة وتعبانة.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد الأزمة الأخيرة

كتب- مينا غالي:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن حالتها الصحية في الوقت الحالي، عقب خروجها من المستشفى بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها أثناء الهواء في برنامج ٩٠ دقيقة.

وقالت "بسمة"، لمصراوي: "أنا حقيقي مجهدة وتعبانة، لكن الحمدلله أفضل كثيرًا مما كنت عليه، وأحتاج للراحة في الوقت الحالي".

وذكرت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحب أطمن كــــل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة على سلامة صحتها، فهي الآن في فترة استكمال للعلاج في البيت بعد خروجها من المستشفى.. وأطمئن جمهورها الحبيب بأنها ستعود لهم في القريب العاجل.. ونحمد الله ونشكره على فضله واستجابته لدعائكم بالشفاء العاجل لها".

وفي وقت سابق، أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، نقلها للرعاية المركزة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.

وكانت قد ذكرت صفحة "بسمة" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم نقل بسمة إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية لها بعد نقلها إلى المستشفى، فيما طالب الأدمن بالدعاء لها وقال: ربنا يطمنا عليها.

واعتذرت الصفحة عن عدم استكمال حلقة الأربعاء من برنامج 90 دقيقة نظراً لتعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل.

وأعلنت قناة المحور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم استكمال حلقة الأربعاء الماضي من برنامج 90 دقيقة بسبب تعرض مقدمتها بسمة وهبة لأزمة صحية طارئة.