رغم اعترافها بأزمة عجز المعلمين.. برلماني: "التربية والتعليم" ترفض الحلول

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، بشأن أزمة عجز المعلمين في الوقت الذي لم يتم فيه البت في قرار تعيين الـ36 ألف معلم لحل الأزمة القائمة.

وأوضح محسب أن أزمة عجز المعلمين واضحة للجميع، ولعل ما كشفه رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، عن وجود عجز في الفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، فضلًا عن العجز في المعلمين والذي يقدر بنحو 320 ألفًا، ومن المتوقع خروج 50 ألفًا على المعاش في عام 2025، خلال اجتماعه بإحدى اللجان النوعية بمجلس النواب مؤخرًا، خير دليل على ضرورة وجود آلية لحل الأزمة التي تلقي بظلالها على العملية التعليمية بالكامل.

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب التعنت في عدم تعيين الـ36 ألف معلم الذين سبق أن اجتازوا الاختبارات التي وضعتها الوزارة وأصبحوا مؤهلين للاندماج في المنظومة التعليمية بشكل كامل؛ لما لديهم من خبرات في الوقت الذي يمثل فيه هذا الأمر فرصة أمل جديدة لهؤلاء الشباب في وجود فرصة عمل مناسبة.

وطالب عضو البرلمان وزيرَي التربية والتعليم والمالية بكشف النقاب عن الأسباب الحقيقة لعدم تعيين الـ36 ألف معلم؛ خصوصاً أنه سبق أن تعهد وزير المالية بالجلوس مع وزير التربية والتعليم لبحث الأمر، ومع استمرار الأزمة لا يوجد حلول بالتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول والنتائج السلبية لأزمة عجز المعلمين في المنظومة الجديدة التي يعتبر المعلم من أهم وأبرز محاور التطوير المرتقب فيها.