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متحور كورونا الجديد.. 10 نصائح عاجلة من الصحة العالمية للوقاية

04:53 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
متحور كورونا الجديد.. 10 نصائح عاجلة من الصحة العالمية للوقاية

أوميكرون

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ما يجب أن نفعله أثناء الاستجابة لظهور التحور الجديد لكورونا "أوميكرون" ونخفف من آثاره المحتملة، بالحفاظ على جميع التدابير التي نعلم أنها فعالة ضد فيروس كوفيد-19، مع توسيع نطاق تطبيقها.

وشدد على ضرورة تلقي اللقاحات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف الأيدي، وضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، والعمل وفقًا لمبادئ الشفافية، والتضامن، والإنصاف.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.

وتابع: "نطلب، على وجه التحديد، من جميع الدول الأعضاء تعزيز ترصُّد المرض حتى تتمكن من الاكتشاف المبكر لحالات كورونا المحتملة الناجمة عن التحور أوميكرون، والاستجابة السريعة لها".

وقال المنظري أنه ينبغي أن ينتبهوا إلى حالات الإصابة الجماعية الجديدة بكوفيد-19، وأن يتقصوا عنها سريعًا، ومن المهم أيضًا توسيع نطاق الاختبارات، بما في ذلك إجراء تسلسل الجينوم الضروري لاكتشاف التحورات الجديدة، كما أن تبادل المعلومات حول التحور مع منظمة الصحة العالمية أمر حيوي حتى نتمكن جميعًا من تتبع تطور انتشاره في البلدان، والأقاليم، والعالم.

أوميكرون فيروس كورونا كوفيد19 منظمة الصحة العالمية

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