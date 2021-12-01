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لقاحات كورونا والسفر للسعودية.. 7 أحداث تهمك مع بداية ديسمبر

09:10 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
لقاحات كورونا والسفر للسعودية.. 7 أحداث تهمك مع بداية ديسمبر

أرشيفية

كتب- محمد نصار:
يشهد شهر ديسمبر الجاري العديد من الأحداث المهمة على المستويين الداخلي والخارجي، حيث يبدأ العمل بقرارات جديدة لأول مرة كما يبدأ فصل الشتاء رسميا.

منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية بالقاهرة بسبب لقاح كورونا
تبدأ مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الأربعاء 1 ديسمبر 2021 تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول المواطنين لمقار مصالحها إلا بعد إثبات حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة بدأت منذ الاثنين 15 نوفمبر قرار رئيس الوزراء بمنع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.

السفر للسعودية فصل الشتاء شهر ديسمبر لقاح كورونا

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