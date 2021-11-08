تنفيذاً لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى جنوب السودان

كتب- محمد سامي:

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات.

أقلعت طائره نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية، إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة في مواجهة الفيضانات التي شهدتها مؤخرًا دولة جنوب السودان.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على دور مصر المحوري في محيطها القاري، ولمساندة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة.