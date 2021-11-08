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إحياء للتقاليد المفقودة.. مبادرة برلمانية للمّ شمل الأُسرة المصرية

02:00 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
إحياء للتقاليد المفقودة.. مبادرة برلمانية للمّ شمل الأُسرة المصرية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أطلقت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، مبادرة إنسانية واجتماعية بعنوان "لمّ شمل الأسرة المصرية"؛ هدفها إحياء القيم الأخلاقية والتقاليد المصرية التي اندثرت، وحلَّت محلها بدع وأفكار شاذة وغريبة عن مجتمعنا، وضد أخلاقنا وتعاليم الأديان السماوية.

وطالبت أبو شقة، في بيان لها اليوم الإثنين، الحكومة ووزارات التضامن والتعليم والشباب والأوقاف والأزهر الشريف، بتبني المبادرة لما لها من تأثير كبير على الشعب المصري، وستكون امتدادًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهالينا في الأقاليم والريف لتحقق لهم معيشة كريمة، ونستكملها بإحياء قيم وأخلاق مزروعة في وجدان المصريين منذ عقود من الزمن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن، وهناك مؤامرات خارجية وداخلية، ولا بد من مواجهتها بكل السبل.

وأكدت أبو شقة أنها عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المتخصصين وأصحاب الفكر، وتعكف الآن على إخراج تصور للمبادرة، يليق بمكانة مصر مهد التاريخ ومنبع الحضارات، وسيكون على عدة محاور تربوية وثقافية وصحية ونفسية ودينية وسيتم تسليمه للجهات المعنية.

مجلس النواب الأُسرة المصرية تعاليم الأديان السماوية الرئيس عبد الفتاح السيسي أميرة أبو شقة

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