الري: إقبال كبير على زيارة حدائق القناطر الخيرية -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت حدائق الري، بالقناطر الخيرية، إقبالًا كبيرًا من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق والتى تفتح أبوابها أمام الزوار إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.

وكان الدكتور سويلم، أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا للعيد.

وفى محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافي الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الاضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، لتفقد محتويات المركز ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية، كما شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب.

يذكر، أن حدائق الري بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق (١٣) فدان، والمركز الثقافي (٩) أفدنة، والنيل (٨) أفدنة، والبحيرة (٣) أفدنة، والياسمين (٨) أفدنة، والتوفيقي (٣) أفدنة، والزهور (٤) أفدنة، وأبو قردان (٦) أفدنة، والنخيل (٧) أفدنة، وحديقه أ (٥) أفدنة، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بإجازة العيد فى حدائق الري بالقناطر الخيرية.

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدًا سياحيًا بارزًا وإضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافى الإفريقى، وبناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه إلى ٧٢ مترًا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكي تاريخ إنشاء السد العالي.