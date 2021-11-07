صور.. السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي

السيسي لرؤساء شركات النقل العالمية: ننتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة

"شباب الأحزاب": الشيوخ يوافق على تعديلين مقترحين من التنسيقية بشأن

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

ونشر السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة عبر صفحته على فيسبوك، مجموعة من الصور التي تبرز افتتاح الرئيس للمعرض.

وأظهرت الصور تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمختلف أجنحة المعرض والاطلاع على تفاصيله والتقنيات المستخدمة في النقل الأخضر.