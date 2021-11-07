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صور.. السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي

04:59 م الأحد 07 نوفمبر 2021
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  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

ونشر السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة عبر صفحته على فيسبوك، مجموعة من الصور التي تبرز افتتاح الرئيس للمعرض.

وأظهرت الصور تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمختلف أجنحة المعرض والاطلاع على تفاصيله والتقنيات المستخدمة في النقل الأخضر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات التحول للنقل الأخضر

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