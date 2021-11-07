Masrawy logo white

​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 85 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

06:00 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 85 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الأحد، رحلاتها إلى 85 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمَان، دبي، الكويت، بيروت، لاجوس، نجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس آبابا، أسمرة، جوهانسبرج) و23 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

حدث ليلاً| قرار عاجل من وزير التعليم.. وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا