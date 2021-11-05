"معاشك بإيدك".. تعرف على الفئات والأعمار المستهدفة لمعاش الفلاحين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، عن أبرز ملامح مقترح المشروع الحكومي للتأمين على الفلاحين "معاشك بإيدك"، للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن المقترح لم ينطلق بعد وهو تحت الدراسة، لافتًا إلى أن السن القانوني للمعاش التأميني المتوقع سيبدأ من سن 18 وحتى 50 عامًا، حيث يستطيع الفلاح أن يسدد قيمة الاشتراك التأميني عن طريق جهة معينة تحدد فيما بعد.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من قانون النقابة المهنية حتى نستطيع تحصيل هذه المبالغ من الفلاحين سواء لديهم حيازة أو لا، أو يعملون في أي مجال من المجال الزراعي، متابعا:"لأن الأمر سيكون صعبا في الجمعيات الزراعية التي تعتمد على أصحاب الحيازات الزراعية فقط وهذه الحيازات متقلبة نظرًا لبيع الأراضي والشراء وحالات الوفاة".

وتابع: "الموضوع هيكون صعب في الجمعيات من ناحية تحقيق العدالة لأن الناس بتبيع الأرض وناس تانية بتموت والحيازة بتبقى لسه على زمتهم، والجمعيات مش هتضم حد إلى المعاش التأميني إلا الفلاحين بس اللي معاهم حيازات زراعية".

وأوضح أن المعاش التأميني يشمل فئات: الفلاحين والمزارعين، ومزارعي الأسماك والدواجن والحظيرة والمشروع الحيواني، "أما من ليس لديه حيازة لا يتم تصنيفه ضمن الفلاح بل يطلق عليه عامل غير منتظم كون دخله غير ثابت".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.