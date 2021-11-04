ما هي أول محافظة يطبق فيها معاش الفلاحين؟ النقيب يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أبرز ملامح مقترح المشروع الحكومي للتأمين على الفلاحين "معاشك بإيدك" للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أبو صدام لمصراوي، أن المحافظة الأولى التي سيطبق عليها "معاشك بإيدك" بشكل تجريبي ستكون محافظة "الفيوم" وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية الأولى للمقترح ستطبق عقب عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي والتصديق عليه، ومن المتوقع أن تكون بداية العام المقبل 2022.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

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