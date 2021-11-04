الإسكان: نقل جميع موظفي الدولة للعاصمة الإدارية خلال 6 أشهر والبداية بـ250

(مصراوي):

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة مسؤولة عن مد المرافق كالصرف والمياه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء الطرق والميادين بمنطقة الحي الحكومي بالكامل.

ولفت إلى أن المشروع حاليًا بمراحله النهائية، وخلال 10 أيام بحد أقصى سيكون الحي الحكومي منتهيًا بشكل كامل وجاهز لاستقبال الموظفين، وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج اليوم، تقديم الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "

DMC"، أن أغلب الوزارات لديها مواقع أون لاين عبر الإنترنت تقدم منها خدماتها المختلفة، وهو الأمر الذي لم يكن مرهونًا من قبل بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن غالبية الوزارات تقدم خدماتها للمواطنين حتى قبل الانتقال للعاصمة وبالتالي الخدمات متاحة أونلاين وليس لها علاقة بالانتقال للعاصمة الجديدة.

وأوضح أنه سيجرى نقل 3 آلاف موظف من كل الوزارات في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وسيجرى نقل الموظفين لحين الانتهاء تمامًا من الحي الحكومي ومباني الوزارات، مضيفًا: "أول دفعة ستنتقل داخل وزارة الإسكان من 200 لـ250 موظفًا في كل القطاعات علشان يستلموا الأجهزة والنظم الإلكترونية".

وأكد أن خلال الـ6 أشهر المقبلة فمن المفترض نقل كافة الموظفين إلى العاصمة الإدارية، قائلًا إنه تم وضع خطة متكاملة لنقل الموظفين والمواطنين من وإلى العاصمة، وبالنسبة للموظفين سيتلقون دعمًا نقديًا مقابل تنقلاتهم إلى أماكن عملهم.