نقيب المحامين يصدر قرارًا بإحالة "محامي خُلع" إلى المحكمة التأديبية

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإحالة المحامي محمد شعبان حسن حسين والمتخذ لنفسه اسم شهرة "محمد فياض" ولقب مستعار "محامي خلع" إلى المحاكمة التأديبية.

وجاء نص القرار كالآتي:

"بعد الاطلاع على قانون المحاماة، و إعمالا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بقانون المحاماة، وبعد مطالعة القرار السابق صدوره منا بشأن إحالة المحامي محمد شعبان حسن حسين المتخذ لنفسه اسم شهرة (محمد فياض) إلى التحقيق.. وبعد الاطلاع على التحقيق الذي جرى تنفيذاً لقرارنا، والثابت بملف التأديب رقم 88 لسنة 2021 تأديب المقيد برقم 59 لسنة 2021 تحقيقات داخلية ومذكرة الرأي التي انتهى إليها التحقيق.

وأضاف عطية: وحيث أن المحال إلى التحقيق المذكور قد ارتكب عددًا من المخالفات من شأنها الإخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، وخالف نصوص المواد 62 ، 69 ، 70 ، 71 من قانون المحاماة بما يستوجب مجازاته بالعقوبة المقررة قانونًا عملا بنص المادة 98 من قانون المحاماة ذلك أنه:

1- لم يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الاستقامة والنزاهة ولم يقم بالواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة وآداب المحاماة وتقاليدها.

2- ذكر أمورا شخصية تسيء لخصوم موكليه دون ضرورة من مقتضيات الدفاع.

3- أدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها ونشر أمورًا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكليه وضد خصومهم.

4- اتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية، والترغيب بما قام ببثه ونشره وإذاعته مع اختياره من هذه الوسائل أدناها باستخدامه لنفسه لقب مستعار أطلقه على حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك هو (محامي خلع) مما يثير السخرية ويزدري المحاماة والمحامين.

5- لم يراع في تعامله مع زملائه فيما أذاع وبث ونشر وعلق ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة.

6- لم يحتفظ بما أفضى به إليه موكلوه من معلومات، وابداها دون طلب وبغير مقتضى أو ضرورة من ضرورات الدفاع.

كل ذلك فضلاً عن حنثه بقسم المحاماة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون.

وتابع نقيب المحامين، لذلك فقد قررنا عرض الأمر على هيئة المكتب، لاستصدار الموافقة اللازمة نحو:

أولاً: إحالة المحامي محمد شعبان حسن حسين والمتخذ لنفسه اسم شهرة "محمد فياض" ولقب مستعار هو "محامي خلع" إلى المحاكمة التأديبية.

ثانيًا: تحال الأوراق إلى المستشار الجليل النائب العام لرفع الدعوى التأديبية.

ثالثًا: يعرض الأمر بعد رفع الدعوى التأديبية على هيئة المكتب للنظر في وقف المحامي المذكور عن مزاولة المهنة حتى يفصل في الدعوى التأديبية.​