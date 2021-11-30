تصل لـ30%.. أكاديمية مصر للطيران تعلن عن تخفيضات على خدمات التدريبات
كتب - محمد عبيد:
أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن تقديم مجموعة من التخفيضات على كافة خدماتها التدريبية المختلفة التى تصل إلى 10% على الدورات التدريبية الأرضية، و30% على ساعات الطيران على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo, A220-300, A330,A340 و البوينج B737-800,B777. بحسب بيان صحفي.
يأتي ذلك إيماناً منها بضرورة المشاركة المجتمعية في ظل إنتشار جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة الطيران .
كما جددت أكاديمية مصر للطيران للتدريب ، التعاون مع سلطة الطيران المدني الليبي ، وذلك لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين التابعين للخطوط الجوية الليبية، وذلك في إطار إستراتيجية الاكاديمية نحو التوسع وتكثيف التعاون بينها وبين شركات الطيران فى الوطن العربى وأفريقيا.
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