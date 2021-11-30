تصل لـ30%.. أكاديمية مصر للطيران تعلن عن تخفيضات على خدمات التدريبات

كتب - محمد عبيد:

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن تقديم مجموعة من التخفيضات على كافة خدماتها التدريبية المختلفة التى تصل إلى 10% على الدورات التدريبية الأرضية، و30% على ساعات الطيران على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo, A220-300, A330,A340 و البوينج B737-800,B777. بحسب بيان صحفي.

يأتي ذلك إيماناً منها بضرورة المشاركة المجتمعية في ظل إنتشار جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة الطيران .

كما جددت أكاديمية مصر للطيران للتدريب ، التعاون مع سلطة الطيران المدني الليبي ، وذلك لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين التابعين للخطوط الجوية الليبية، وذلك في إطار إستراتيجية الاكاديمية نحو التوسع وتكثيف التعاون بينها وبين شركات الطيران فى الوطن العربى وأفريقيا.