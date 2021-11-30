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تصل لـ30%.. أكاديمية مصر للطيران تعلن عن تخفيضات على خدمات التدريبات

04:49 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
تصل لـ30%.. أكاديمية مصر للطيران تعلن عن تخفيضات على خدمات التدريبات

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

كتب - محمد عبيد:

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن تقديم مجموعة من التخفيضات على كافة خدماتها التدريبية المختلفة التى تصل إلى 10% على الدورات التدريبية الأرضية، و30% على ساعات الطيران على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo, A220-300, A330,A340 و البوينج B737-800,B777. بحسب بيان صحفي.

يأتي ذلك إيماناً منها بضرورة المشاركة المجتمعية في ظل إنتشار جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة الطيران .

كما جددت أكاديمية مصر للطيران للتدريب ، التعاون مع سلطة الطيران المدني الليبي ، وذلك لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين التابعين للخطوط الجوية الليبية، وذلك في إطار إستراتيجية الاكاديمية نحو التوسع وتكثيف التعاون بينها وبين شركات الطيران فى الوطن العربى وأفريقيا.

أكاديمية مصر للطيران تخفيضات خدمات التدريبات الدورات التدريبية الأرضية

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