رسالة دكتوراه بدراسات بنات الأزهر بالإسكندرية حول روايات أحمد خالد توفيق.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

تناقش كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، رسالة دكتوراه حول روايات الدكتور أحمد خالد توفيق، غدا، بقاعة الدكتور محمد عبد الله دراز.

واختارت الباحثة زينب طاهر محمد جودة، المدرس بقسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، رسالة الدكتوراه الخاصة بها حول روايات الدكتور أحمد خالد توفيق؛ بعنوان "تقنيات السرد في سلسلة ما وراء الطبيعة للروائي أحمد خالد توفيق".

وتتكون لجنة المناقشة والحكم، من الدكتورة آمال كمال ضرار أستاذ و رئيس قسم الأدب و النقد بالكلية، الدكتور زهران محمد جبر أستاذ الأدب و النقد بكلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنين بالقاهرة، والدكتورة أسماء شوقي شريف أستاذ الأدب و النقد المساعد بكلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور، والدكتور محمد زكريا عنان أستاذ الأدب و النقد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.