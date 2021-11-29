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البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان الكاثوليك

04:22 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان الكاثوليك

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الكاثوليك والوفد المرافق لغبطته من المطارنة والكهنة والشمامسة. بحسب بيان صحفي.

وأعرب قداسة البابا عن ترحيبه بغبطة البطريرك والوفد المرافق، وجرى حديث ودي خلال اللقاء.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، وجرجس صالح منسق العلاقات مع كنائس الشرق الأوسط.

البابا تواضروس مار أغناطيوس يوسف الثالث الكاثوليك كنائس الشرق الأوسط

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