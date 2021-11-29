ذكرى يوم التضامن الدولي مع الفلسطينيين.. مرصد الأزهر: فرصة للترجمة لفعلٍ ملموس

كتب – محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، موقفه الراسخ في مساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه الكاملة، في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق الـ 29 من نوفمبر كل عام.

وأوضح مرصد الأزهر، في بيان له، الاثنين، أن التأكيد يأتي في ظل استمرار الانتهاكات الصهيونية السافرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هذه الذكرى، فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة واقعة؛ وهي أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تُحلّ حتى يومنا هذا؛ على الرغم من مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة.

وجدد مرصد الأزهر في هذه المناسبة دعوته جميع المنظمات الحقوقية الدولية إلى ترجمة هذا التضامن إلى فعلٍ ملموس على أرض الواقع؛ للمضي نحو إعادة الحقوق إلى أصحابها والحفاظ على المقدسات والسعي لإقامة العدل والسلام.

جدير بالذكر أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء بدعوة من الأمم المتحدة، بعد صدور قرار جمعيتها العامة في عام 1977 الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وجاء اختيار هذا اليوم لما ينطوي عليه من دلالة بالنسبة للشعب الفلسطيني وكردٍ على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) الصادر في نفس اليوم في عام 1947م، والذي قضى بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم الأراضي الفلسطينية.