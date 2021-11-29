إيديكس 2021.. الإنتاج الحربي تستعرض منتجاتها بمعرض الصناعات الدفاعية - فيديو

صورة من محتوى الفيديو

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن أبرز منتجاتها العسكرية بمعرض الصناعات الدفاعية المصري "إيديكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونشرت وزارة الإنتاج الحربي على صفحتها بـ"فيسبوك"، الاثنين، فيديو يوضح أبرز منتجاتها في معرض "إيديكس 2021" وهي كالتالي:

- ذخيرة بأعيرة مختلفة.

- المدفع الثاني المضاد للطائرات.

- دبابة قتال رئيسية m1a1.

- العربة المدرعة st 500

- العربة المدرعة سينا 200 بشباك حماية.

- القاذف السادس.

- الرشاش المتعدد عيار 51مم.

- كوبري العبور- كوبري الاقتحام-موبري المواصلات.

- خرطوش الصيد أعيرة مختلفة - خرطوش مطاطي ومكوناته.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس منظرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.