​بينها الأسماك لكن بشرط.. تعرف على أبرز أكلات صوم الميلاد لدى الأقباط

كتب- مينا غالي:

بدأ الأقباط الأرثوذكس، الخميس الماضي، صوم الميلاد، والذي يستمر لمدة 43 يومًا تنتهي بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير من كل عام، حيث يقابل في الشهور القبطية 29 كيهك.

وصوم الميلاد هو صوم انقطاعي من الدرجة الثانية يمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تماما عن أكل اللحوم ويسمح فيه بأكل السمك- باعتباره طعام البركة، لأنه ذكر عدة مرات فى الكتاب المقدس وحدوث العديد من معجزات للسيد المسيح وأهمها معجزة إشباع الجميع بصيد السمك ومعجزات أخرى لها علاقة بالسمك مثل معجزة صيد السمك مع بطرس "أحد تلاميذ السيد المسيح"، وكنوع من التخفيف لكثرة الأصوام خلال السنة- كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة وأيضًا البرمون وهو الذي يسبق عيد الميلاد مباشرة.

وينشر "مصراوي" أشهر الأكلات التي يتناولها الأقباط في هذا الصيام على النحو التالي:

1- الأسماك متاحة في هذا الصوم بمختلف أشكالها (المأكولات البحرية)؛ ولكن البعض يرفض تناولها في الصيام، فلذلك تبقى نسبية بين شخص وآخر.. بينما تمنع الكنيسة تناولها خلال يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع باعتبارها أيام صوم سنوية لا يؤكل فيها الأسماك.

2- شوربة العدس والبصل الأخضر.. تعد من أشهر أكلات الأقباط في صوم الميلاد، نظرًا لأن العدس يُفضل تناوله في الجو البارد، وهو الجو الذي يأتي مواكبًا لهذه الفترة من العام.

3- الكشري.. من أشهر أكلات المصريين أمام العالم كله، ويفضل الأقباط تناوله في صوم الميلاد أيضًا.

4- المحاشي؛ خصوصًا محشي الكرنب ومحشي الباذنجان والفلفل.

5- اللوبيا؛ تعد من أبرز الأكلات التي يتناولها الأقباط في صوم الميلاد باعتبارها من البقول.

6- الخضراوات بمختلف أشكالها؛ خصوصًا الفاصوليا والبامية والملوخية الجافة.

7- الأكلات الشعبية كالفول والطعمية والبطاطس والباذنجان.

8- المسقعة.