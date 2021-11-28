بعد توقف عام ونصف.. الأزهر: السماح بالحضور المباشر للمجالس الحديثية في هذا الموعد

كتب- محمود مصطفى:

قرر الجامع الأزهر، السماح بالحضور المباشر للجمهور أثناء انعقاد المجالس الحديثية، ابتداء من المجلس الحديثي المقبل، بعد غد الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد توقف الأنشطة داخل الجامع الأزهر، منذ مارس ٢٠٢٠، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الجامع الأزهر، على أن يلتزم الحاضرون بتطبيق التباعد وكافة الإجراءت الاحترازية المعمول بها، معلنا استمرار البث المباشر للمجلس على صفحة الجامع الأزهر بفيسبوك، وتسجيل الحضور عبر الرابط الإلكتروني على ما هو معمول به في المجالس السابقة.

في الوقت نفسه، يتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح غد الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لرئاسة فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين.

ويناقش الاجتماع أبرز قضايا الأمة الإسلامية على الساحة العالمية، كالاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الغربية، وقضايا السلم، وتعزيز دور القيادات الدينية الإسلامية في دعم استقرار المجتمعات، ودور المجلس في تأهيل قيادات شبابية قادرة على حمل راية السلام العالمي في المستقبل، ورفع وعي الشباب بالأزمات الإنسانية المعاصرة وتعزيز دورهم في الاضطلاع بأدوار فاعلة تجاه هذه الأزمات؛ بما يسهم في نشر قيم التعايش والسلام.