رياح هابطة خطيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية شهدتها البلاد مؤخرًا (فيديو)

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لعاصفة ترابية كانت نتيجة ظاهر الميكروبريست، أثناء حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد تأثرت بعض المناطق من الجمهورية.

وأكدت الأرصاد، في بيان لها، أن الميكروبريست (micro burst)، هي الرياح الهابطة القوية التي تترافق مع السحب الرعدية التي تمطر فيها سحابة بشكل غزير على منطقة صغيرة ومحددة ويكون ارتداد الرياح في كل الاتجاهات بسبب قوة تركيز السقوط على المنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك نوعين من الميكروبريست، وهي كالتالي:

- أولًا الميكروبريست الجاف (dry down burst): يكون مصاحب للسحب الرعدية ذات الأمطار القليلة حيث تتبخر الأمطار المصاحبة للرياح الهابطة قبل أن تصطدم بالأرض، لتكون الرياح خطرة.

- ثانيًا الميكروبريست الرطب: يكون مصاحب للسحب الرعدية ذات الأمطار الغزيرة.

وعن مخاطر الميكروبريست، أشارت الأرصاد إلى أنه يمكن أن تصل سرعة الرياح المتولدة إلى 270 كم/الساعة، ما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمنازل واقتلاع الأشجار ويكون خطره الأكبر على الطيران، كما أنه يعمل على إثارة الرمال والأتربة.

ونشرت الصفحة الرسمية لهئية الأرصاد، مقطع فيديو يوضح ما حدث بقرية من قرى أطفيح بمحافظة الجيزة، إثر هذه الظاهرة..

لمشاهدة الفيديو: