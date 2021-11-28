السيسي يوجّه بتدقيق إحصائيات المزارعين لتأكيد الحصول على الحماية الاجتماعية

كتب- محمد سامي:

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

ووجّه الرئيس السيسي بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.