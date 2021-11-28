بعنوان "التحديات الناشئة".. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية -صور

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية، الذي نظمته القوات الجوية تحت عنوان "التحديات الناشئة".

جاء ذلك في حضور كبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين في مجال الطيران وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات المنتدى، وفي إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية.

بدأت فعاليات المنتدى بكلمة الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، أعرب خلالها عن ترحيبه بكل الوفود المشاركة في المنتدى، مؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تُسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمجابهة التهديدات المحتملة .

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت عرضًا تقديميًّا للقوات الجوية المصرية تناول الدور الذي قامت به في مجابهة الإرهاب والتهديدات على كل الاتجاهات الاستراتيجية في إطار أعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والأمن القومي، وكذلك رؤية القوات الجوية للدول المشاركة حول أهم التحديات والتهديدات التي تواجهها على المستويين الإقليمي والدولي وأسلوب مجابهتها، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام، علاوة على الاستفادة من التطور المستمر في علوم الطيران والفضاء، وألق عدد من الشركات المشاركة بالمنتدى الضوء على أهم وأحدث التطورات التكنولوجية في مجال الفضاء وعلوم الطيران .

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشاركين في فعاليات المنتدى، مؤكداً حرص القوات المسلحة على المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على أسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة، مشيداً بكل الموضوعات التي تم طرحها بالمنتدى وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتأكيد الجاهزية والاستعداد القتالي طبقاً لما تطلبه المرحلة .