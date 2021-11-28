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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الري بتعديل النظام الأساسي لشركة الكرارات المصرية

12:03 م الأحد 28 نوفمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الري بتعديل النظام الأساسي لشركة الكرارات المصرية

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الموارد المائية والري، الخاص بالشركة القابضة للري والصرف بتعديل المواد أرقام 8- 9- 12 - 19- 30- 31- 34- 37- 38- 39- 41- 43- 44- 54) من النظام الأساسي لشركة الكرارات المصرية واضافة 49 مكرر و53 مكرر على ذات النظام طبقا للنص الوارد بالجدول المرفق.

وجاءت المواد الجديدة على النحو التالي:

وزير الري شركة الكرارات المصرية الشركة القابضة للري

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