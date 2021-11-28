الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الري بتعديل النظام الأساسي لشركة الكرارات المصرية
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الموارد المائية والري، الخاص بالشركة القابضة للري والصرف بتعديل المواد أرقام 8- 9- 12 - 19- 30- 31- 34- 37- 38- 39- 41- 43- 44- 54) من النظام الأساسي لشركة الكرارات المصرية واضافة 49 مكرر و53 مكرر على ذات النظام طبقا للنص الوارد بالجدول المرفق.
وجاءت المواد الجديدة على النحو التالي:
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