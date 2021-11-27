برلماني: مشروعات النهوض بالسياحة تضع مصر على قائمة الدول الأكثر جذبًا في العالم

قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، إن احتفالية طريق الكباش المقامة في الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت رسالة للعالم أن مصر دولة عظيمة صاحبة حضارة وتاريخ مشرف وحاضر مزدهر.

وأضاف في بيان له اليوم: "أحفاد المصريين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوا رسالتهم للعالم بالأمس حين أكدوا بالأفعال أنهم يستكملون مسيرة الأجداد العظماء، بإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في جميع أرجاء البلاد".​