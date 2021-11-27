Masrawy logo white

برلماني: مشروعات النهوض بالسياحة تضع مصر على قائمة الدول الأكثر جذبًا في العالم

04:00 ص السبت 27 نوفمبر 2021
برلماني: مشروعات النهوض بالسياحة تضع مصر على قائمة الدول الأكثر جذبًا في العالم

النائب عمرو السنباطي

قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، إن احتفالية طريق الكباش المقامة في الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت رسالة للعالم أن مصر دولة عظيمة صاحبة حضارة وتاريخ مشرف وحاضر مزدهر.

وأضاف في بيان له اليوم: "أحفاد المصريين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوا رسالتهم للعالم بالأمس حين أكدوا بالأفعال أنهم يستكملون مسيرة الأجداد العظماء، بإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في جميع أرجاء البلاد".​

مجلس النواب مشروعات النهوض بالسياحة احتفالية طريق الكباش السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجلرسميًا.. الخطيب رئيسًا للأهلي.. وفوز قائمته بالكامل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا