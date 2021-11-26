"مصر للطيران" الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت- محمد عبيد:

تمثل شركة مصر للطيران دور الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ 43، والتي تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، في دار الأوبرا المصرية.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في ضوء قيامها برعاية المهرجان للعديد من السنوات، والذي يُعد أول مهرجان سينمائي عربي وأهم ملتقى سينمائي دولي في المنطقة العربية جاذبًا العديد من نجوم العالم.

وحرصت (مصر للطيران) على تقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المهرجان القادمين من الخارج على شبكة خطوطها الدولية، التي تصل إلى أكثر من 60 نقطة حول العالم.