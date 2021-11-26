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وزير الري يؤكد الحرص على متابعة الحالة الإنشائية للمنشآت المائية على مستوى الجمهورية

10:11 ص الجمعة 26 نوفمبر 2021
وزير الري يؤكد الحرص على متابعة الحالة الإنشائية للمنشآت المائية على مستوى الجمهورية

محمد عبدالعاطي

أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالتها الفنية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في العرض النهائي لنتائج دراسة "تطوير نظم أرصاد المنشآت المائية"، وذلك ضمن أعمال التطوير الشامل للمنشآت المائية الكبرى، وبحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات المركز القومي لبحوث المياه.

وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى الدور البحثي الهام الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التي يقوم المركز بإعدادها والتي تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة.. لافتا إلى أن مشاركة شباب الباحثين بالمركز في إعداد هذه الدراسة يأتي ضمن توجه الوزارة لإعداد أجيال جديدة من الباحثين لقيادة مسيرة البحث العلمي في المستقبل.

وأضاف أنه وفي إطار حرص وزارة الري على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها، فإن الوزارة تدعم دور ومكانة المركز القومي لبحوث المياه، والذي يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

جدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يعد الذراع البحثي لوزارة الري، ويضم 12 معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، ويقوم المركز بدراسة عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة لتطوير وتنمية الموارد المائية، حيث تهدف الخطة البحثية للمركز إلى دعم خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.​

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محمد عبدالعاطي وزارة الري المنشآت المائية رجب عبدالعظيم

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