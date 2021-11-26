​ريهام سعيد توجّه رسالة هاني شاكر: "أنت من الحاجات القليلة الجميلة اللي فاضلة"

كتب- مينا غالي:

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن أزمة منع مطربي المهرجانات من الظهور بقرار من هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤكدة تأييدها للقرار، خاصة وأن هناك أغاني تُقدم عبر اليوتيوب تتضمن ما لا يجب أن يقدم والذي يحتوي على عبارات "بذيئة"، مشيدة بالفنان هاني شاكر بقولها: "أنت من الحاجات القليلة الجميلة اللي فاضلة".

وقالت ريهام في فيديو لايف عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "ناس بتقول إني فرحانة في حسن شاكوش لكن أنا أكبر من كدة.. أولًا حسن شاكوش ليس من ضمن الممنوعين هو ما وقفش لأنه مبيعرفش يغني أو بيقول كلام خارج، هو مش من الأسامي اللي اتوقفت.. اللي اتوقفوا مالهومش علاقة بالنقابة أو حاصلين على تصريح بالغناء".

وأضافت ريهام: "حسن اتوقف لأنه طلع على المسرح رد على رضا البحراوي بشكل غير لائق، وبعدين اتكلم سواء بقصد أو من غير عن الناس اللي بيشتغلوا في الإيقاع وأولادهم.. لكن حسن شاكوش صوته حلو وبيعمل أغاني حلوة وناجح، ولكنه ارتكب خطأً تم وقفه عليه زي أي حد بيرتكب خطأ في مهنته فبيتوقف، أنا اتوقفت قبل كده بس أنا معملتش حاجة ومصممة إني معملتش حاجة.. أنا ما قلتش على التخان ريحتهم وحشة ومحدش يقدر يجيب فيديو لي وأنا بقول كده".

وتابعت: "حسن شاكوش أنا كنت من أول الناس المعجبة بصوته جدا، ومينفعش أقول إنه مش فنان أو مبيعرفش يغني وسبب الخلاف إني كلمته لأن ابنتي كانت بتسمعه في سويسرا وابني كان بيسمعه في انجلترا مع أصحابه.. هو قال في الفيديو إني كلمته وقلتله وكلمني وقلتله، وده محصلش لكن هو مارضيش يكلمني شخصيًا وصدّر لي مدير أعماله ودي مكانتش حاجة لطيفة من البداية لأن أنا لما حد بيحتاج مني خدمة أو حاجة عمري ما بقول له كلم مدير أعمالي لأني معنديش مدير أعمال لكن بقف أتكلم معاه على طول".

وواصلت ريهام سعيد: "أنا قلت إن اللي هيودي حسن شاكوش في داهية مدير أعماله لأنه كان عايز يحطه في حتة معينة لكن بشكل غلط، هو عايز يعمل زي محمد رمضان، لكن محمد رمضان مبيتكلمش بتعالي ومفيش مرة كلمته غير ورد عليا.. فلما أنا أكلمك عشان أقولك تعالى اتصور مع أولادي ما تصدرليش مدير أعمالك.. الطريقة اللي كان بيحطك بيها ف الحفلات مش صح وبعدت عن الناس مش قربت منهم.. ورأيي أن صوتك أحسن من عمر كمال وليك كاريزما عنه، لكن عمر كمال أذكى ومابعدش عن الناس وبقى بيطلّع صوره وهو في الجيش وأثناء عمله كميكانيكي، لكن أنت لبست النضارة والسلسلة وبعدت عن الناس".

وتحدثت عن خلافها السابق مع محمد رمضان قائلة: "محمد رمضان كلمني وصالحني وباس راسي وقالي ده مدير أعمالي اللي عمل كده، لكن حتى لو هو اللي عمل كده فهو جبر بخاطري وجبر الخواطر كبير.. لكن شاكوش طلع اتكلم في عرض أولادي لما اختلف معايا، وأنا بختلف مع أختي وأمي وأبويا لكن هو شكل الاختلاف بيكون ازاي".

واستطردت ريهام: "دعّمت الفنان هاني شاكر لأني بشوف حاجات على اليوتيوب متصحش بكلام في منتهى البذاءة .. عيب نبقى بنبني العاصمة الإدارية وحجوزات الفنادق في الأقصر عن آخرها بسبب حفل الكباش ونطلق مبادرات عالمية للصحة، وفي الآخر نقدم حاجات دون المستوى".

كما تحدثت عن حمو بيكا قائلة: "حمو بيكا ممكن يكون مبيعرفش يقرأ ويكتب وأنا شخصيا زعلانة منه لأنه مش جدع وهو عارف ليه، بس إحقاقا للحق فكرة أن الراجل ده يبقى عنده طموح فيتمنع من الغنا، فيروح يعمل ساندويتش بيكا ويشغل ناس معاه في السوشيال ميديا ويروح يتجوز ويخلف ويحافظ على مراته ويفتح بيوت كتير، ميعيبوش أبدا أنه مبيعرفش يقرأ ويكتب ولما نعوز نقيّم ناس مينفعش نعمل احنا الغلط ونتريق عليهم ونحقر منهم".

وتابعت قائلة: "الناس دي جاية من بيوت طيبة ومش ذنبهم إنهم متعلموش لأنهم طلعوا في وقت الدولة مكانتش بتوجه فيه إن لازم نتعلم، وناس كتير مبتّدخلش أولادها المدارس وحمو بيكا يمثل فئة كبيرة مش صغيرة، والناس دي إذا كانت شافت أن عمر كمال بياخد عربية هدية وأن شاكوش بيلبس جنزير دهب وأن حمو بيكا عنده مكتب فخم أوي، ده مش معناه أنهم مش كويسين علشان وصلوا لربح سريع .. بس ده مش معناه أننا نتريق عليهم .. يمكن حظهم أقل مننا أنهم متعلموش، ودورنا نقف جنبهم زي ما قلت لحمو بيكا في الحلقة ما تخليش دي نقطة ضعف حد يمسكك منها وروح اتعلم".

وأكدت أنها مع منع المهرجانات للـ 18 اسم غير الحاصلين على تصريح من النقابة، ولكن "اللي فيهم بيعرف يغني يقدم في النقابة وياخد تصريح وده كلام هاني شاكر وكلام محترم".

أما عن أزمتها مع حسن شاكوش قالت: "أنا اتجهت للقانون وهاخد حقي تالت ومتلت بالقانون وأنا متكلمتش على شرفك ومارضيتش أستعمل فيديوهات ليك في حاجة زي كده .. لكن أنت طلعت سمعت كلام ناس تانية وافتريت واللي بيفتري على حد بيلاقي اللي بيفتري عليه".

وعن عودتها للظهور قالت: "أنا مبسوطة جدا بوضعي الحالي وأنا اللي فسخت عقدي وحتى لو رجعت في يوم من الأيام مش هقدم نفس نوعية البرامج لكن أنا مرتاحة دلوقتي جدا في التمثيل وهيبقى عندي شغل تاني مفاجأة".