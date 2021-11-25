كورونا في 24 ساعة| قرار حكومي جديد بشأن اللقاحات.. وموعد وشروط الجرعة الثالثة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 239 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 293613 حتى اليوم.



ويرصد "مصراوي"، أبرز أخبار فيروس كورونا في مصر والعالم:

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