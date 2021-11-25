اليوم.. مركز التنمية المحلية بسقارة يختتم 3 دورات تدريبية

يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة دورات تدريبية، اليوم الخميس، وهي:"تنمية مهارات المديرين والعاملين في الإدارات الهندسية والشئون القانونية بالمحافظات فيما يتعلق بقانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وقانون عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة ".2018

وتستمر دورة أساسيات الحاسب الآلى للأسبوع الثاني على التوالي، كما تستمر دورة إعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 117 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين في المحافظات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تستهدف مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية في المحليات.

وشدد على الالتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأي متدرب لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحضور الدورات التدريبية إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا خلال الدورات التي ينفذها المركز.

وشدد على أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك للقضاء على عشوائية الإعلانات من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري وفي نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات خلال العصور السابقة.

ونوه بأهمية تطبيق القانون الخاص بوحدات الطعام المتنقلة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة خاصة أن القانون به العديد من المزايا التى تدعم المشروعات الصغيرة.