وزيرة البيئة: جهود حثيثة لإنجاح استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم

كتب-محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه يتم العمل بجهود حثيثة لإنجاح استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم (cop27) بشرم الشيخ، مؤكدة أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للعمل على نجاح هذا الحدث العالمي الهام.

وأضافت فؤاد - وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء- أنه في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسته وبعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين للاستعداد لتنظيم استضافة مصر للمؤتمر، تم عقد عدد من الاجتماعات مع وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي؛ للتنسيق وتحديد الأدوار والمسئوليات ودور الوزارات واللجان الفرعية المختلفة للمسارات الفنية والسياسية واللوجستية.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من المبادرات وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية وذلك استنادًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث اقترحت وزارة المالية - خلال الاجتماع - تنظيم يوم لتمويل المناخ.

ولفتت إلى أن وزارة التخطيط اقترحت أيضًا عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ وبالأخص مركز التغيرات المناخية التابع للمركز القومي للبحوث؛ للتشارك مع مراكز بحثية خارجية لديها القدرات المناسبة وكذلك إعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ.

واستعرضت - خلال الاجتماعات - الإطار العام لمؤتمر المناخ من خلال المسارات المختلفة فهناك مسار تفاوضي رئيسي بناء على الأجندة التي خرجت من الاجتماع السابق، وهناك مسار خاص بالمبادرات التي تقوم بها الدولة المضيفة، وهناك مسار ثالث خاص بالأحداث الجانبية لتدعيم تلك المبادرات والموضوعات ذات الأهمية للدول النامية التي من المقرر عقدها على هامش مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشارت فؤاد إلى أن الاجتماعات تناولت أيضًا إمكانية تنفيذ برنامج للشباب لإعداد سفراء لتغير المناخ، وقد اتفق الوزراء على أهمية تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات للجان الفرعية الفنية واللوجستية والسياسية.