الثانوية العامة 2024| مواصفات أسئلة الامتحانات

كتب_محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون واضحة وبسيطة وتكشف مستويات الطلاب.

ووفقا للوزارة، فإن الأسئلة تحظى بقبول الطلاب بشكل كبير حسب اجتهاد كل طالب.

وبحسب الوزارة، فإن الطلاب لن يجدوا صعوبة فى التعامل مع الأسئلة بل ستكون فى مستويات متوسطة وتفرز المستويات المختلفة التي تبدأ بالمستويات البسيطة والعليا.

يذكر أن المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، أعلنت الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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