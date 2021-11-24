المصيلحي: 30 سلعة وصنف على بطاقات التموين بدءا من ديسمبر
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (العامة - المصرية) علي أن تكون بجوده عاليه، مشيرا إلى أن ميكنة مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال زيادة الطلب عليها.
وأضاف الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يتواجد بها من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.
وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر.
وقال أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة 1 لتر بسعر 25 جنيها للمستفيد من الدعم، والعبوة 800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن المصيلحي، شدد على المديريات متابعة صرف السلع التموينية وكذلك جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم.
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