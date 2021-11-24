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المصيلحي: 30 سلعة وصنف على بطاقات التموين بدءا من ديسمبر

03:24 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
المصيلحي: 30 سلعة وصنف على بطاقات التموين بدءا من ديسمبر

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة (‏العامة - المصرية) علي أن تكون بجوده عاليه، مشيرا إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفة رصيد كل شركة من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ أي سلعة حال ‏زيادة الطلب عليها.

وأضاف الدكتور على المصيلحي- وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أن مخازن الوزارة توجد بكل حي ومركز ‏ومدينة في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن، يتواجد بها ‏من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعة وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏المقبل لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر. ‏

وقال أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوة 1 لتر بسعر 25 جنيها للمستفيد ‏من الدعم، والعبوة 800 مللي بسعر 21 جنيها للمستفيد من الدعم، و1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونة، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن المصيلحي، شدد على ‏المديريات متابعة صرف السلع التموينية وكذلك جودة السلع التي تصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم.

على المصيلحي بطاقات التموين القابضة للصناعات الغذائية السلع التموينية

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