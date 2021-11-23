الأديرة القبطية تستعد لصوم الميلاد بتشديد الإجراءات الاحترازية

كتب- مينا غالي:

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس المقبل، صوم الميلاد المجيد، لمدة 43 يومًا، ينتهى ليلة عيد الميلاد في 7 يناير المقبل.

وصوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية بالنسبة للأقباط، ويسمح خلالها بتناول السمك، عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وتكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبي، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها الحضور في الكنائس بأعداد محدودة.

واستعدت الأديرة القبطية لفترة الصوم، والتي تكثر خلالها زيارات الأديرة، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، لاسيما وأن فترة الصوم تعد من فترات ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، عن غلق أبواب الدير أمام الأفراد والرحلات فترة صوم الميلاد المجيد، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأضاف الأنبا بيجول في بيان له، أن الدير سيفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحًا حتى السابعة مساءًا، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وأعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن غلق الدير في فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء الجمعة والسبت والأحد فقط، بحيث سيكون الدير مفتوحًا لنوال البركة.

وأكد الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر في بيان له، أنه لن يتم السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وشدد الأنبا يسطس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وامتناع الأشخاص الذين يعانون ولو ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة أو السعال أو التهاب الحلق أو أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال عن الحضور للدير، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

ودير الأنبا انطونيوس هو أول دير أنشئ في العالم وينسب اسمه إلي الأنبا أنطونيوس الذي يعتبره الأقباط المصريون أول الرهبان في العالم وأب جميع الرهبان، رئيس الدير الحالي هو الأنبا يسطس.

يقع دير الأنبا أنطونيوس على سفح جبل الجلالة القبلي بصحراء العرب بمصر، ويمكن الوصول إليه عن طريق السويس ومنها إلى رأس غارب ثم غرباً في الصحراء عند العين السخنة أو من بنى سويف شرقاً الطريق الصحراوى، أو يمكن الوصول إليه من القاهرة عن طريق حلوان إلى الكريمات ثم الزعفرانة ويقع الدير قبل الزعفرانة بحوالي 48 كم ومدق الدير (طريق الدير) حوالي 17 كم.

من جهته، أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، عن غلق أبوابه طوال فترة صوم الميلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

ودعا دير الأنبا باخوميوس الزائرين، إلى الالتزام بكل الإجراءات مثل ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد بين الأفراد.

وفي وقت سابق، أصدر دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط قرارًا يخص الزيارات في إطار احتفالات الدير بعيد استشهاد قديسه، وذلك ضمن خطة الدير الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا في قرار أصدره، إنه حرصًا على سلامة الزائرين من فيروس كورونا، سيقتصر الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا العجائبي على زيارة المزارات، وأخذ بركة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس.

وأوضح الأنبا كيرلس، أنه سيقتصر حضور صلوات رفع بخور عشية وباكر والقداسات على الآباء رهبان الدير فقط، رافعين صلواتنا من أجل سلامة العالم أجمع.

ويحتفل الأقباط بعيد استشهاد القديس مارمينا في 24 نوفمبر الحالي، حيث يشهد زيارات عديدة خلال الفترة الجارية تبركا بجسد الشهيد الشهير بالعجائبي وصاحب المعجزات.

واتخذ عدة إجراءات احترازية منذ أزمة فيروس كورونا، يتم تكثيفها مع أوقات الذروة المتمثلة في أعياد قديسي دير مارمينا، لعل أبرزها عيد شفيع الدير الشهيد مارمينا العجائبي، الذي يحتفل به يوم 24 نوفمبر الجاري، حيث يشهد الدير زيارات من كافة أنحاء مصر بل وزيارات من عدد من دول العالم كونه أحد أبرز المقاصد السياحية الدينية على مستوى العالم.