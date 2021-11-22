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أسألكم الدعاء.. آخر ما قالته الإعلامية أسماء مصطفى قبل وفاتها

10:40 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
أسألكم الدعاء.. آخر ما قالته الإعلامية أسماء مصطفى قبل وفاتها

اسماء مصطفى

كتب- محمود مصطفى:

توفيت صباح اليوم الاثنين الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ما كتبته الإعلامية أسماء مصطفى منشورا على صفحتها الشخصية بـ "فيسبوك"، قبل دخولها لإجراء عملية جراحية منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت في منشورها:"بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدى الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملى ورجائي وهو القادر وحده على شفائي".

وتابعت: اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

واختتمت: "اللهم اشفني وداوني وعافني انك عفوا كريم واشف كل مريض ليس لنا رب سواك"، توكلت على الله، فضلا أسألكم الدعاء ربنا يتقبل يا رب".

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