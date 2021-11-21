الوطنية للإعلام تعقد مؤتمرا لدراسة الخطاب الإعلامي الموجه للقضية السكانية

كتب مينا غالي:

تعقد الهيئة الوطنية للإعلام تحت رعاية حسين زين رئيس الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضية السكانية، مؤتمرا لدراسة الخطاب الإعلامي الموجه لمناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية المواطنين بتلك القضية الهامة.

وصرح الدكتور عصام عزوز مقرر المؤتمر ومنسق الوطنية للإعلام لدى المجلس القومي للسكان بأن المؤتمر يعقد على مدار جلستين حيث يحاضر بالجلسة الأولى الدكتور طارق توفيق رئيس المجلس القومي للسكان والدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس والدكتور سعيد عامر ، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.

ويترأس الجلسة الثانية دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والتي تعقد في صورة جلسة حوارية مع المنصة بحضور الدكتور جمال سرور مؤسس المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور حسين مطاوع عميد معهد البيئة والشيخ نوح العيسوي والشيخ صفوت أبو السعود وكيلا وزارة الأوقاف.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الاعلاميين والصحفيين والمختصين بالقضية السكانية وممثلي الوزرات والهيئات الحكومية لدى المجلس القومي للسكان.

يقام المؤتمر بمبنى الوطنية للإعلام يوم الثلاثاء القادم في الحادية عشرة صباحا.