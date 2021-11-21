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مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

01:17 م الأحد 21 نوفمبر 2021
مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

إيديكس 2021

كتب- مصراوي:

تستضيف جمهورية مصر العربية فعاليات المعرض الدولى الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية، "إيديكس 2021"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً في هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 30 ألف زائر، من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

إيديكس 2021 مصر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة

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