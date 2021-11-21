الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة خلال الساعات القادمة

كتب- محمد أبوالمجد:

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الحالة الجوية بدأت على العديد من المناطق وأثرت على السواحل الشمالية والوجه البحري وامتدت أيضًا لتشمل القاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد.

وأضافت "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن العديد من مدن القناة شهدت الأمطار مثل الإسماعيلية والسويس وسيناء واستمرت على مدار اليوم، موضحة أن أكثر المدن تأثرًا بالأمطار أمس الإسكندرية، ومطروح وامتدت لكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وبالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى استمرت الأمطار على مدار الليل من خفيفة إلى متوسطة الشدة ليلاً على مختلف المناطق.

وتابعت، أنه من المتوقع اليوم أن تخف حدة عدم الاستقرار وتقل كميات الأمطار على معظم المناطق، موضحة أنه بالنسبة للسواحل الشمالية فأنه من المتوقع أن تكون الأمطار عليها متوسطة، وبالنسبة للمناطق الداخلية من الوجه البحري الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة، موضحة أن الأمطار في سيناء ستكون متوسطة الشطة، ونظرًا للطبيعة الجغرافية بسيناء قد تتشكل بعض السيول عليه، مشيرة إلى أن درجات الحرارة شهدت انخفاض ملحوظ وبعض البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ومتوقع أن تزيد بمعدل درجة إلى درجتين خلال الأيام القادمة

وأردفت "شاكر" أنه من المتوقع على السواحل الشمالية أن تكون الأمطار متوسطة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض المناطق.