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الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة خلال الساعات القادمة

09:47 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
الأمطار الأرصاد درجات الحرارة الطقس البرودة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية

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