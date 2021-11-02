محافظ الجيزة يُعاين التحويلات المرورية البديلة لغلق وصلة محور صفط اللبن

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، التحويلات المرورية البديلة لغلق وصلة محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان والمؤدية إلى الطريق الدائري.

وبحسب بيان اليوم، وجه المحافظ، هيئة النظافة والتجميل، بسرعة إخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن واستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصة بتجمع العشرين والذي سيساهم في استيعاب عدداً من السيارات وتيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصلة محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان.

ووجه المحافظ، رئيس حي بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها واستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين.

وحرص المحافظ، على تفقد الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائري خلال فترة غلق وصلة محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر "محـور الزمـر سابقا" حيث سيتم البدء في أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور المشار إليه وتقاطعه مع محور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.