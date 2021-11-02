​ شركات وهمية تبدأ البيع في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية.. والإسكان: نصب باسم الدولة

كتب- محمد عبدالناصر:

"بـ100 ألف جنيه وأنظمة سداد حتى 20 سنة امتلك وحدتك التجارية أو الإدارية بالبرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية"، بهذه الكلمات أعلنت عدد من شركات التسويق العقاري عبر صفحتها بموقع فيسبوك، فتح باب الحجز في المنقطة المركزية بالعاصمة الإدارية خاصة في البرج الإيقوني وهو الأعلى في أفريقيا.

واعتمدت الشركات في خطتها التسويقية على وجود خصومات تصل لـ40% وعائد استثماري يصل لـ60%، لجذب أكبر عدد من راغبي الاستثمار في العاصمة الإدارية.

هذه المنشورات لم تمر مرور الكرام، فأي متابع لمشروعات العاصمة الإدارية سيعرف أن البرج الإيقوني ومنطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برجا مملوكة لوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز العاصمة الإدارية وتنفذها الشركة الصينية، فلماذا تلجأ الوزارة لشركات تسويقية لهذه الأبراج عبر فيس بوك دون أي إعلان رسمي من جهتها.

الإعلانات اعتمدت أيضًا على التأكيد أن هذه الأبراج تخضع لتنفيذ ومراقبة هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز العاصمة الإدارية، لجذب ثقة المواطنين راغبى الاستثمار.

وبالتواصل مع المهندس عمرو خطاب المتحدث بأسم وزارة الإسكان، كذب هذه الإعلانات، قائلا: "ليس لوزارة الإسكان أي علاقة بهذه الإعلانات.

وأضاف خطاب لمصراوي، أن وزار الإسكان لم تبدأ البيع في أي برج من أبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية أو التعاقد مع أي جهه لتسويق هذا المشروع.

تكذيب المتحدث بأسم وزارة الإسكان لم يكن الأول من نوعه، فالوزارة حذرت أيضًا في 20 من مارس الماضي من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التى تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

لكن هذه المرة لم تكتفي الشركات باستخدام الصور والفديوهات لمشروعات وزارة الإسكان فقط، بل أعلنت عن بدء البيع في المشروعات وبدء تلقى مقدمات الحجز من المواظنين، وسط عروض وخصومات مشجعة لعملية الشراء.

وشددت الوزارة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقارى، وعلى الجميع قبل امتلاك أى عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالى، وهل هناك أى مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة: "سكني، إداري، تجاري، خدمات"، ومن أشهر أبراج المنطقة "البرج الأيقوني"، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، يتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات‪.