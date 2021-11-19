رئيس الشيوخ يبحث مع رئيس الاتحاد الفيدرالي الروسي دعم العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو

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استقبلت رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكا، رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوفد البرلماني المرافق له، بمقر الاتحاد الفيدرالي بموسكو.

ورحبت ماتفينكا بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق في موسكو، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الروسية وترابطها والتي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتى دخلت حيز التنفيذ هذا العام، في ضوء أن مصر أكبر دولة فى الشرق الأوسط وكانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لروسيا فى الشئون الدولية والإقليمية.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عمق العلاقات المصرية الروسية وتجذرها في التاريخ، ضاربا المثال على هذا التعاون بمشروع السد العالي الذي مثل رمزا للتعاون المصري الروسي، والذي تجدد بمشروع الضبعة العملاق.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في روسيا والتي شارك في مراقبتها وفد من مجلس الشيوخ، مشيرا إلى تطلعه لفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يتماشى مع التطورات السريعة والحديثة التي تجري على أرض مصر، معبرا أيضا عن سعادته البالغة لاستئناف حركة الطيران بين البلدين وتطلعه إلى زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها أشادت رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي بمشروعات التعاون المشتركة خاصة مشروع الضبعة النووي الذي وفر الكهرباء لمصر والتصدير للخارج، ومشروع المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس.

وأشارت إلى تطلع روسيا لتعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم العلاقات المصرية الروسية وبما يعكس مكانة البلدين، لا سيما مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلاقته القوية مع الرئيس بوتين، وبالنظر إلى أن حجم التبادل التجارى سنة 2020 لم يتجاوز خمسة مليارات دولار في حين يجب أن يكون أكثر من ذلك بكثير لما يمتلكه البلدان من مقومات إنتاج ضخمة.

ولفتت إلى التعاون في مجال التعليم العالي فى كثير من التخصصات، معربة عن سعادتها بقرار مجلس الشيوخ المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع مجلس الاتحاد الروسي، كما أعربت عم تمنياتها بتفعيلها وتعزيز اللقاءات بين أعضاء البرلمانين بما يخدم الدولتين.

ودعت ماتفينكا، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة روسيا على رأس وفد برلماني خلال النصف الأول من العام المقبل وتطلعها للتعاون بين اللجان البرلمانية في البلدين بما يخدم مصالح الدولتين وخاصة على مستوى مشروعات واتفاقيات التعاون المشترك.

وأشادت بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم عقد قمة روسيا أفريقيا، وتطلعها إلى نفس الدور فى القمة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدعوة لفالنتينا ماتفينكا لزيارة مجلس الشيوخ في أقرب فرصة ممكنة.