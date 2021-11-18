Masrawy logo white

مندوب مصر يستعرض أمام الأمم المتحدة جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب

11:06 م الخميس 18 نوفمبر 2021
مندوب مصر يستعرض أمام الأمم المتحدة جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب

السفير أسامة عبد الخالق

نيويورك - (أ ش أ):

شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الخميس، في الجلسة الخاصة المشتركة للجنة مكافحة الارهاب ولجنة عقوبات داعش والقاعدة حول مكافحة تمويل الارهاب.

وذكرت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك - في بيان صحفي اليوم - أن المندوب الدائم استعرض خلال مشاركته في الاجتماع جهود مصر الأخيرة في إحكام حلقات مكافحة تمويل الإرهاب والاستجابة للتحديات المتجددة في هذا الصدد، والتي كانت محل إشادة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENFATF في تقريرها الأخير.

وأشار مندوب مصر إلى التعاون المثمر القائم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال بناء قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب؛ وهو التعاون الذي تعمل مصر على تطويره خلال الفترة المقبلة.

هذا المحتوى من

Asha
أسامة عبد الخالق الأمم المتحدة الإرهاب نيويورك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
960

إصابات اليوم

71

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

346808

إجمالي الإصابات

19707

إجمالي الوفيات

289533

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن الظواهر الجوية يومي السبت والأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا