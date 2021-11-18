مندوب مصر يستعرض أمام الأمم المتحدة جهود الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب

نيويورك - (أ ش أ):

شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الخميس، في الجلسة الخاصة المشتركة للجنة مكافحة الارهاب ولجنة عقوبات داعش والقاعدة حول مكافحة تمويل الارهاب.

وذكرت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك - في بيان صحفي اليوم - أن المندوب الدائم استعرض خلال مشاركته في الاجتماع جهود مصر الأخيرة في إحكام حلقات مكافحة تمويل الإرهاب والاستجابة للتحديات المتجددة في هذا الصدد، والتي كانت محل إشادة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENFATF في تقريرها الأخير.

وأشار مندوب مصر إلى التعاون المثمر القائم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال بناء قدرات دول المنطقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب؛ وهو التعاون الذي تعمل مصر على تطويره خلال الفترة المقبلة.