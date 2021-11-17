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الجيزة تنشر فيديو جديد لمحطات مترو الأنفاق بشارع الهرم

10:13 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الجيزة تنشر فيديو جديد لمحطات مترو الأنفاق بشارع الهرم

أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم

كتب يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "فيديو" توضيحي جديد لمحطات مترو الأنفاق (الرماية - المريوطية - العريش) ومتابعة لمراحل العمل ومواقع غلق شارع الهرم.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من يوم ٢١ /١٠ /٢٠٢١ وحتى انتهاء الأعمال.

يأتي ذلك في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو الأنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (۳۷۰م) وبعرض ما يقرب من (۱۸م).

مترو الأنفاق مترو الخط الرابع شارع الهرم محطة الرماية المريوطية العريش

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