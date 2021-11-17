Masrawy logo white

نائب رئيس هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 16 معملا طبيا في بورسعيد فقط

01:02 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
نائب رئيس هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 16 معملا طبيا في بورسعيد فقط

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن عدد المعامل الطبية المعتمدة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الاعتماد اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن اعتماد معايير معامل التحاليل الطبية دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

وقال أبو يوسف إنه جرى اعتماد 16 معملا طبيا في بورسعيد فقط، ورغم ذلك لم تتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف اعتماد 80% من المعامل الطبية في مصر؛ حتى لا تتأثر الخدمات الطبية، مضيفا: "جاهزون لاعتمادهم جميعا، واللي مش هيقدم لن نعتمده".

هيئة الرقابة الصحية إسلام أبو يوسف المعامل الطبية بورسعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا