طفرة كبيرة.. وزير النقل يتابع تقدم أعمال التطوير الشامل لـ"دائري القاهرة الكبرى" -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الإثنين، أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم؛ حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، ومتابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالي، حيث بلغت نسبة تنفيذه 99%، وتم متابعة أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً إلى البساتين.

وتابع الوزير الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري؛ حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً إلى القاهرة الجديدة.

وتوجه وزير النقل لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كل اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر؛ حيث وجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري، وتفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم؛ حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل؛ تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

وتوجه الوزير إلى المريوطية؛ حيث تابع أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة؛ حيث شدد على تنفيذ الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية، وتابع إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجار البدء في الأعمال التنفيذية بالمشروع، وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2- مصرف الكونيسة- مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

وتفقد الوزير المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي حتى سعد الدين الشاذلي؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يبلغ طوله 1250 متراً وعرضه 30 متراً بواقع 7 حارات؛ حيث يسهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج، كما تم تفقد اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5%، والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 متراً، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة حتى مُسطرد، ويتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج، وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97%؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي؛ حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه الوزير بأنه تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من قطاع الأوتوستراد- سعد الدين الشاذلي بنسبة التنفيذ 100%، وجار توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية وروعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًّا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أوتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير، والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات، كما أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) والتي بلغت نسبة تنفيذها 18%، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%، ويتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمر، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع المهم، مضيفًا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.