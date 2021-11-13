الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مؤتمر باريس بشأن ليبيا

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وشارك الرئيس في فعاليات المؤتمر الدولي بشأن الأزمة الليبية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية فرنسية ألمانية إيطالية، وبدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما شارك السيسي أيضًا في احتفالية منظمة اليونسكو بمرور 75 عامًا على تأسيسها.