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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مؤتمر باريس بشأن ليبيا

05:30 م السبت 13 نوفمبر 2021
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مؤتمر باريس بشأن ليبيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وشارك الرئيس في فعاليات المؤتمر الدولي بشأن الأزمة الليبية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية فرنسية ألمانية إيطالية، وبدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما شارك السيسي أيضًا في احتفالية منظمة اليونسكو بمرور 75 عامًا على تأسيسها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ليبيا مؤتمر باريس فرنسا

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